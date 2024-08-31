Министр образования, науки и спорта: история с виллой в Греции не подорвала лидерство Ландсбергиса в партии

„Не вижу предпосылок и причин для этого. Для людей, которые берут на себя руководство этой партией, их путь в политике никогда не бывает легким. Есть определенное отношение части общества к нашей партии, может быть, какие-то стандарты завышаются. Мы видим, что у представителей или лидеров других партий тоже есть участки и всякие другие вещи в зарубежных странах. Однако не доводилось слышать, чтобы над ними летали дроны. Чувствую определенное отношение (к консерваторам – ELTA)“, – размышляла Р. Моркунайте-Микуленене в программе „Угол ELTA“.