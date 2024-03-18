Министр образования Литвы: я уйду в отставку в любое время, если так решит премьер

"Когда мы говорим о промежуточных (проверках – ELTA), мы видим, что были ошибки при составлении промежуточных заданий по математике B уровня. Кто подготовил задания? Задания подготовили учителя. Тогда кто виноват, что учителя плохо подготовили эти задания? Видимо, Агентство образования. Чья вина в том, что Агентство образования выбрало этих учителей и доверило им должную подготовку (заданий – ELTA) – видимо, вина замминистра, что он доверился Агентству образования. Моя вина в том, что доверял замминистру", - пояснил политик.

Отвечая на заявления главы страны, Г. Якштас отмечает, что, когда речь идет о промежуточных проверках одиннадцатиклассников, можно увидеть "цепочку последствий".

"Если премьер будет видеть необходимость ухода в отставку, я могу (сделать это – ELTA) в любое время", - заверил он.

"Я могу взять на себя ответственность, уйдя в отставку, и я могу взять на себя ответственность, решая эту проблему. Выбор премьера – чтобы я решал эту проблему", - сказал Г. Якштас телеканалу LRT во время визита в Висагинас .

"Теперь мы видим, на выходных президент заявил, что берет на себя вину за доверие ко мне. Мы видим всю цепочку последствий и вопрос в том, чем она закончится", - загадочно намекнул он, повторив, что берет на себя ответственность за ошибки, допущенные министерством.

На выходных президент Г. Науседа признал, что допустил ошибку, назначив Г. Якштаса министром образования.

В понедельник премьер-министр И. Шимоните сообщила, что в пятницу получила от Г. Якштаса заявление об отставке. Однако премьер сказала, что не удовлетворила эту просьбу.

"Ни один новый министр, заняв кресло министра, не сможет быстро исправить эту ситуацию. Поэтому мы договорились, что министр и его команда сделают это. И мы вернемся к обсуждению отставок, когда все будет решено", - сказала премьер.