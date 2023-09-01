Министр образования Литвы поздравляет: давайте не только учиться, но и понимать, что мы изучаем

"По случаю начала нового учебного года поздравляю каждого из вас: кто учился, учится, преподает или когда-либо учил других. В этом году все мы получим новые знания, усовершенствуемся или даже приобретем новые компетенции. Давайте последовательно исследовать, не спешить и восполнять имеющиеся пробелы. Давайте стремиться не просто учиться, а понимать то, что мы изучаем", - говорится в поздравлении министра.

В 2023-2024 учебном году, по предварительным данным, в более чем 900 общеобразовательных школах будут учиться почти 344 тыс. учащихся. Это на полтысячи меньше, чем в прошлом учебном году. Прогнозируется, что первоклассников соберется на 2,3 тыс. меньше: 28,9 тыс., в прошлом году их было 31,2 тыс.

По данным на август, общее количество студентов составляет более 90 тыс. На первый курс принято 20,5 тыс. студентов.

По программам начального профессионального образования будут обучаться более 24 тыс. учеников.