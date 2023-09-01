01 сентября 2023 г. 08:40

Министр образования Литвы поздравляет: давайте не только учиться, но и понимать, что мы изучаем

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klasė
Klasė
ФОТО: Shutterstock

По случаю 1 сентября министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас поздравляет образовательное сообщество и призывает учиться не спеша, последовательно.

"По случаю начала нового учебного года поздравляю каждого из вас: кто учился, учится, преподает или когда-либо учил других. В этом году все мы получим новые знания, усовершенствуемся или даже приобретем новые компетенции. Давайте последовательно исследовать, не спешить и восполнять имеющиеся пробелы. Давайте стремиться не просто учиться, а понимать то, что мы изучаем", - говорится в поздравлении министра.

Gintautas Jakštas

В 2023-2024 учебном году, по предварительным данным, в более чем 900 общеобразовательных школах будут учиться почти 344 тыс. учащихся. Это на полтысячи меньше, чем в прошлом учебном году. Прогнозируется, что первоклассников соберется на 2,3 тыс. меньше: 28,9 тыс., в прошлом году их было 31,2 тыс.

По данным на август, общее количество студентов составляет более 90 тыс. На первый курс принято 20,5 тыс. студентов.

По программам начального профессионального образования будут обучаться более 24 тыс. учеников.

В 2023-2024 годах в общеобразовательных школах будут работать более 26 тыс. учителей, в университетах и коллегиях – около 6 тыс. преподавателей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии