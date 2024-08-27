Министр образования Литвы отвергает критику по поводу инклюзивного образования в школах: государство прилагает максимум усилий

„Увеличилось количество помощников учителей. Проблемный вопрос: кто за что отвечает. (...) Профсоюз говорит, что, возможно, лучше, чтобы местное самоуправление платило за помощников учителя, которым не нужна педагогическая квалификация, а государство платило за специальных педагогов. Не всем муниципалитетам это нравится, это вопрос в процессе. Но, возможно, тогда было бы больше ясности“, - во вторник Žinių radijas сказала Р. Моркунайте-Микуленене.

„За несколько лет финансирование выросло с 70 с лишним миллионов до 164 миллионов в этом году. Эта разница существенная, и государство прилагает максимум усилий, чтобы быть максимально подготовленными“, - подчеркнула министр.