Министр образования Литвы отвергает критику по поводу инклюзивного образования в школах: государство прилагает максимум усилий

„Увеличилось количество помощников учителей. Проблемный вопрос: кто за что отвечает. (...) Профсоюз говорит, что, возможно, лучше, чтобы местное самоуправление платило за помощников учителя, которым не нужна педагогическая квалификация, а государство платило за специальных педагогов. Не всем муниципалитетам это нравится, это вопрос в процессе. Но, возможно, тогда было бы больше ясности“, - во вторник Žinių radijas сказала Р. Моркунайте-Микуленене.
„За несколько лет финансирование выросло с 70 с лишним миллионов до 164 миллионов в этом году. Эта разница существенная, и государство прилагает максимум усилий, чтобы быть максимально подготовленными“, - подчеркнула министр.
Однако политик, стоящий у руля системы образования, отвергает звучащие в последние дни рассуждения о том, что инклюзивное образование начинается слишком рано и его следует перенести до сентября следующего года. По ее словам, в общеобразовательных учреждениях уже немало учащихся с особыми потребностями.
„Если ты не начнешь, ты никогда не сдвинешься с места. Я понимаю, на встрече профсоюза я сама слышала, какие вопросы были подняты. Эта неизвестность, по-видимому, до того, пока не началось внедрение инклюзивного образования в полном объеме, вызывает тревогу. Надеюсь, что этот процесс пройдет достаточно гладко“, - сказала Р. Моркунайте-Микуленене.
„В обычных школах уже учится много детей с разными потребностями, и учителям уже сейчас не всегда легко“, - добавила она.
Начиная с сентября этого года школы должны быть готовы принять детей с особыми образовательными потребностями, если об этом попросят их родители. Уже сейчас 90 проц. литовских детей с особыми образовательными потребностями учатся в общеобразовательных школах вместе со своими сверстниками.
По данным министерства, примерно 75 проц. детей школьного возраста с особыми образовательными потребностями имеют небольшие или средние потребности (около 35,4 тыс.), а около 25 проц. (более 12,6 тыс.) учащихся имеют высокие и очень высокие специальные образовательные потребности.