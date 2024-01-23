Министр образования Литвы: министерство лишь рекомендует не выбирать русский язык

"Хотелось бы надеяться, что если мы сохраним такие тенденции, как сегодня, то возможности выбора русского языка будут очень ограничены, тогда небольшая часть в нескольких школах сможет изучать русский язык", – сказал Г. Якштас в интервью изданию bernardinai.lt.
"Министерство лишь рекомендует не выбирать русский язык. Не хочется принимать крайних решений – взять и прекратить обучение русскому языку. Изменения должны происходить постепенно, мы должны идти по пути сокращения", – заверил министр.
По его словам, министерство стремится усилить подготовку преподавателей других иностранных языков. Поэтому, подчеркнул Г. Якштас, количество желающих изучать русский язык уже сокращается.
"Мы видим, что изменения происходят быстро – не думаю, что они могли бы происходить быстрее. Надо настроиться, что темпы изменений замедлятся, потому что, если выбор русского языка с 20,3 тыс. до 14,1 тыс. сократился за два года, это впечатляет. Если еще несколько лет удастся сохранить такой темп, то можно думать о здоровом балансе, чтобы разнообразие в выборе языков было во всех школах", — сказал министр.
Г. Якштас остается при своем мнении о проблеме качества образования в школах национальных общин Литвы. По словам министра, трудности вызывает и отсутствие четкого регулирования, поэтому он надеется, что министерство возьмет на себя инициативу по изменению этой ситуации в ближайшем будущем.
"Когда общее образование ведется на языке национальных меньшинств, качество в этих школах, к сожалению, ниже. Мы видим это и по государственным проверкам, и по выпускным экзаменам, видим, что меньше выпускников таких школ поступают в высшие учебные заведения, затем в высших учебных заведениях сталкиваются с трудностями в обучении", – сказал Г. Якштас.
Министр также сомневается, стоит ли Литве пойти по пути Латвии и Эстонии, т. е. полного отказа от русских школ.
"Нам придется найти свой путь, и мы найдем его только путем дискуссий. Я не знаю, сможет ли этот путь стать полным отказом от русских школ. Однако оставить все как есть мы не можем", – пояснил министр.