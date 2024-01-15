Министр образования Литвы: конкретных предложений по отказу от русскоязычных школ нет

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После того как министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас подвергся критике за публичные рассуждения по поводу отказа от русскоязычных школ в Литве, политик говорит, что конкретных предложений по этому вопросу пока нет.

По словам министра, необходимо совершенствовать действующую систему, чтобы живущая в стране русскоязычная молодежь могла легче адаптироваться в обществе.

"Думаю, цель у всех одна – мы все хотим, чтобы русскоязычная молодежь как можно успешнее интегрировалась в Литве и смогла реализовать свои таланты. Так ли это сейчас? Мы видим это не всегда. Может ли быть лучше? Мы хотим искать ответы на этот вопрос вместе", - Elta отметил Г. Якштас.

Говоря о критике, высказанной его коллегами, министр отметил, что критика есть всегда, но критика и возникающие из-за нее дискуссии, по его словам, часто помогают найти лучшие решения.

"Дискуссии стали более активными, чем раньше. Я думаю, что эти обсуждения могут помочь найти некоторые решения", - сказал он.

На вопрос, не свидетельствует ли эта критика о том, что общество не готово к такому шагу, политик добавил, что пока не будет должной оценки, министерство не будет вносить никаких предложений или решений.

Министр образования, науки и спорта Г. Якштас на прошлой неделе заявил Elta, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений русского национального меньшинства.

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