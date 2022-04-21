Министр обороны: в Кремле сидят сумасшедшие с хорошо развитым инстинктом самосохранения

Эксперты говорят, что загнанный в угол диктатор Владимир Путин может сделать, что хочешь. Тем более, что он уже угрожал Западу ядерным оружием.

Министр Анушаускас сказал: "Например, тактическое ядерное оружие. Немалая его часть была уничтожена в рамках договоренности с США до 2000 г. Реально уничтожена, была система мониторинга. Восстановить то, что десятилетиями создавал СССР, не так и легко".

Он сказал, что попытки активации ядерного арсенала не остались бы незамеченными.

"Страны, в первую очередь те, которые располагают атомным оружием, отреагировали бы на это", – заметил Анушаускас.

"Британцы ясно сказали, что оставляют за собой право реагировать. Как, это уже их выбор. (...) Я думаю, скорее всего, были бы укреплены мощности в определенных местах", – сказал министр, заметив, что у России есть несколько путей остановки помощи Запада.

"Например, страны пугаются и перестают помогать Украине, поскольку центры логистики представляют для них опасность. (…) И действиями – направят какую-нибудь ракету в центр логистики. Но знаете, риск выше. Да, в Кремле сидят сумасшедшие, можем не скрывать этого, они сами это демонстрируют. Но и у сумасшедших есть рациональность - у них хорошо развит инстинкт самосохранения", – продолжил он.

Что касается войны, то, по мнению Анушаускаса, у России есть план до начала мая.

"Им надо либо строить новые планы, планы долгосрочной войны. Или что-то еще предпринимать – выйти из войны. Время покажет, что они выберут. Но я думаю, май будет тем рубежом, kuri который покажет, к чему повернет Россия – заморозит войну или нет", – сказал глава МО.

Министр заметил, что вопрос Калининградского транзита может оказаться на повестке ЕС.

"Если Россия по-прежнему будет нарушать международное право такими темпами, как делала до сих пор, рано или поздно ЕС примет иное решение – включит в санкции и транзит", – сказал Анушаускас.

В начале этой недели российские силы снова возобновили атаки в Украине, сейчас они концентрируются на востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский едва ли не каждый день просит Запад продолжать поставки оружие. Анушаускас сказал, что оружия Украине не хватает по нескольким причинам.

"Да, 90% стран НАТО поставляет оружие. Я даже думаю, что не всегда заслужено линчуют Германию, она тоже поставляет оружие. Да, всем хочется, чтобы было больше, но часто это и вопрос политического решения. Германия радикально изменила свое отношение к России, к поставкам оружия. Это нельзя не видеть", – заверил министр.

Он заметил, что Литва отдала Украине около "10% своих мощностей".

А США, по словам Анушаускаса, отдали Украине "треть и четверть своих запасов Javelin и Stinger". "Это очень много", – сказал он.

На вопрос, в каком оружии сейчас нуждается Литва, он ответил, что в том, которое уже в планах.

"Пример Украины показал – ПВО, противотанковое оружие, бронетехника", – сказал Delfi собеседник.