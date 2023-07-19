19 июля 2023 г. 09:15

Министр обороны: в июле Литва выделит Украине военную помощь в размере 24 млн евро

 
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

По словам министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, в июле Литва выделит Украине военную помощь в размере 24 млн евро.

"Литва в июле выделит Украине военную помощь в размере 24 млн евро", – написал А. Анушаускас в своем аккаунте в Facebook во вторник во время совещания министров обороны в формате "Рамштайн".

"Сегодня проходит дистанционное совещание министров обороны в формате "Рамштайн". Могу лишь констатировать, что более чем за год содержание поддержки Украины в корне изменилось. От самоходной артиллерии до коалиции F-16. Мы со своей стороны предлагаем сформировать "коалицию по разминированию", потому что такая мини-коалиция из шести стран уже работает в Литве, обучая украинских специалистов по разминированию. Но нужно гораздо больше", – писал А. Анушаускас.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников объявил о сотрудничестве 11 стран по вопросу подготовки личного состава ВВС Украины к эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16, что, по словам Киева, является ключевым фактором в противодействии российскому вторжению.

"Это официально: сформирована коалиция по подготовке ВВС Украины к управлению истребителями F-16. Сегодня 11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум», — написал на прошлой неделе министр обороны Украины А. Резников.

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