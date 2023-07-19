Министр обороны: в июле Литва выделит Украине военную помощь в размере 24 млн евро

"Литва в июле выделит Украине военную помощь в размере 24 млн евро", – написал А. Анушаускас в своем аккаунте в Facebook во вторник во время совещания министров обороны в формате "Рамштайн".

"Сегодня проходит дистанционное совещание министров обороны в формате "Рамштайн". Могу лишь констатировать, что более чем за год содержание поддержки Украины в корне изменилось. От самоходной артиллерии до коалиции F-16. Мы со своей стороны предлагаем сформировать "коалицию по разминированию", потому что такая мини-коалиция из шести стран уже работает в Литве, обучая украинских специалистов по разминированию. Но нужно гораздо больше", – писал А. Анушаускас.