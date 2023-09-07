Министр обороны: в Беларуси наблюдается динамичное сокращение числа наемников "Вагнер"

"Я могу только из открытых источников упомянуть, что наблюдается динамичный спад. Они разъезжаются, переезжают на другие территории, кто-то уезжает в "отпуск" в Россию, или их вербуют в другие военные компании. Ситуация совершенно иная, чем была три недели назад", - сказал Анушаускас журналистам в среду.
Как сообщалось, 23 августа, в Тверской области России разбился частный самолет "Embraer Legacy 600", принадлежащий Евгению Пригожину. Среди его пассажиров находился и сам глава группировки "Вагнер" 62-летний Е. Пригожин.
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