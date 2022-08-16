Министр обороны: в августе в Литве ожидается 5 учебных курсов для украинских военных

Министр подчеркнул, что подготовка специалистов для использования современного оружия повышает его эффективность, поэтому выполняет очень важную роль в современной войне и помогает Украине эффективно защищаться от агрессора - России.

"Поэтому мы хотим подчеркнуть эту помощь в обучении специалистов - не вообще с нуля, а именно специалистов и их квалификацию для конкретного вооружения, которое используют как украинцы, так и литовская армия", - отметил А. Анушаусас.

Обучение специалисты пройдут в Литве. Литва также посылает инструкторов в Великобританию.

Ранее Министерство обороны сообщало, что за 6 месяцев российской войны в Украине в Литве прошли обучение почти 150 военных из этой страны.

Также министр добавил, что две недели назад Литва отправила в Украину военную технику.

"В данном случае мы опережаем другие страны таким последовательными поставками. Ни один раз в три или шесть месяцев, но последовательно, практически каждый месяц идут поставки", - заявил А. Анушаускас.

Он отметил, что общая сумма литовской помощи Украине может составить в целом "до 130 млн евро".

Литва передала Украина военные грузовики, внедорожники для работ по разминированию, противовоздушное и противотанковое оружие, минометы и другую военную помощь.

Обсуждаются дальнейшие военные поставки Украине, ускорение таких поставок возможно, если союзники согласятся на замену вооружения новым.