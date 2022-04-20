Министр обороны: в 2027 году на службу могут призвать всех молодых людей

По его словам, так всеобщий призыв будет введен без изменений закона, однако Анушаускас предлагает обсудить модифицированную модель.

"Чтобы все политические силы одинаково относились к идее призыва, сначала надо ответить себе на вопрос, на что мы ставим основной акцент - на профессиональную армию с призывниками или вся наша армия будет состоять из призывников", – сказал министр 19 апреля.

"Я думаю, что это существенный и стратегический вопрос, который надо решить", – заметил Анушаускас.

По словам министра, с учетом демографической ситуации и естественного увеличения числа призывников, до 2027 года будет объявлен предел, призывать будут всех юношей призывного возраста, для этого не придется менять закон.

По словам Анушаускаса, речь идет о 6000 призывников или немного больше. Для этого, по его словам, надо расширить базу призыва.

"Может быть, больше будут говорить о всеобщем призыве – юношей и девушек, может, придется отказаться от исключений для призывников", – заметил министр.

Он заметил, что есть вероятность сокращения срока службы при увеличении числа призывников.

"Может, можно было бы говорить о модифицированной модели призыва. Например, в соответствии с подготовкой призывника сокращение время службы. Например, в Швейцарии это 4,5 месяца, а у нас 9, в других странах 12 месяцев. Для базовой подготовки нужно меньше времени", – сказал Анушаускас.

Он предложил партиям определиться, каким путем им идти.

"Можно обсудить разные варианты, но стратегическое решение и мое предложение - наметить направление, а не конкретную модель", – сказал Анушаускас.

Сейчас в Литве в армию призываю юношей 18–23 лет. Добровольцами могут стать молодые люди 18–38 лет - как юноши, так и девушки.