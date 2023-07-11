Министр обороны Украины - на саммите: главная цель – полноправное членство

"Вы знаете, главная цель – полноправное членство", - сказал А. Резников, прибыв во вторник на саммит НАТО, но не стал вдаваться в дискуссии о ведущихся переговорах по формулировкам членства.
Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл в Литву во вторник днем.
На саммите в Вильнюсе Украина надеется получить четкий сигнал относительно перспективы членства в НАТО. Однако лидеры западных стран и Альянса отмечают, что, поскольку война России в Украине продолжается, вопрос о членстве не может рассматриваться.