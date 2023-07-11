11 июля 2023 г. 17:24

Министр обороны Украины - на саммите: главная цель – полноправное членство

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas
Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на стартовавший во вторник саммит НАТО. В выставочном центре "Litexpo" он повторил журналистам, что цель Киева – полноправное членство в Альянсе.

"Вы знаете, главная цель – полноправное членство", - сказал А. Резников, прибыв во вторник на саммит НАТО, но не стал вдаваться в дискуссии о ведущихся переговорах по формулировкам членства.

Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл в Литву во вторник днем.

На саммите в Вильнюсе Украина надеется получить четкий сигнал относительно перспективы членства в НАТО. Однако лидеры западных стран и Альянса отмечают, что, поскольку война России в Украине продолжается, вопрос о членстве не может рассматриваться.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии