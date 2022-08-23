Министр принял участие в мероприятии производителей беспилотников на аэродроме в Кивишкес (Вильнюсский район) и заявил, что обсуждал возможности промышленности Литвы помочь Украине в войне с президентом Владимиром Зеленским во время последнего визита в Киев.
"Мы до сих пор предлагаем оптику, антидроны, тепловизоры - то, что армия передала Украине. Однако говорили и о производстве дронов. И, кстати, украинцы предлагают инвестировать в те предприятия, которые могут быстро увеличить подготовку разведывательных дронов", - сказал министр.
Министр считает, что такие встречи важны для производителей, чтобы они могли познакомиться и сотрудничать.
"Понимаю, что производством дронов занимается не одно предприятие. Но точно знаю, что Литва может сама производить такое оборудование и дроны, которые в будущем не будут уступать и, возможно, будут даже опережать такие боевые дроны как "Байрактар" и другие известные образцы", - отметил Анушаускас.
На проводимом по инициативе А. Анушаускаса "Дне дронов 2022" во вторник 20 производителей беспилотников и систем для них из Литвы представят свои дроны представителям системы обороны страны.
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