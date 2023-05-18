"Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии – один из лучших примеров того, как коллективными усилиями обеспечивается безопасность нашего региона. Очевидно, что это требует приверженности принимающей страны обеспечению надлежащей поддержки и инфраструктуры для прибывающих сил союзников. Я твердо верю, что наши совместные усилия по созданию лучших условий для присутствия и подготовки союзников в Балтийском регионе обязательно окупятся", - сказал А. Анушаускас.
На встрече министры также договорились об укреплении сотрудничества стран Балтии в сфере военной подготовки и вопросах предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также поддержки Украины.
В настоящее время все страны Балтии уделяют особое внимание развитию и улучшению инфраструктуры военной подготовки для нужд как союзных, так и национальных сил. "Мы договорились делиться хорошим опытом и стремиться к прорыву в области военной подготовки, используя общие возможности военной подготовки стран Балтии", - сказал А. Анушаускас.
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