"Посол США Роберт Гилкрист информировал меня, что Соединенные Штаты Америки увеличат постоянное присутствие ротационных вооруженных сил США в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы усилить свою приверженность своим союзникам странам Балтии. Присутствие в Литве единицы механизированного батальона и батареи полевой артиллерии будет изменено с эпизодической на постоянную ротационную дислокацию", - в Facebook написал А. Анушаускас.

Министр также обратил внимание, что во время саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден обязался усилить ротационную дислокацию вооруженных сил США в Балтийском регионе.

"Силы, которые перебрасываются в Литву, являются частью модели усиленной безопасности и демонстрируют приверженность США укреплению нашей совместной обороны и реализации стратегии сдерживания на восточном фланге НАТО. В дополнение к двусторонним усилиям США международные боевые группы НАТО обеспечивают критически важное сдерживание, обучение и координированные действия союзников в регионе", - сказал А. Анушаускас.

"Военное присутствие США в нашем регионе продолжает оставаться особенно важной частью сдерживания и обороны от России. Мы приветствуем и решительно поддерживаем непрерывную дислокацию американского батальона в Литве. Мы привержены оказывать всю необходимую поддержку принимающей страны", - добавил он.