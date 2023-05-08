"Мы выделяем четверть нашего оборонного бюджета на модернизацию Литовской армии. При финансовой поддержке США через различные фонды мы можем сделать еще больше. Мы благодарны DSCA за помощь в ускорении процедуры подписания контракта по HIMARS, "Switchblade" и JLTV в прошлом году. В связи со сложной ситуацией с безопасностью в регионе сейчас мы просим, ​​чтобы поставки к нам не задерживались, а по возможности даже ускорились. Для нас это очень важно", - сказал министр А. Анушаускас.

По данным министерства, стоимость планируемых приобретений Литвы у США достигает 1,3 млрд. долларов. Литва является крупнейшим покупателем продукции США среди стран Балтии, и соседние страны также призываются к закупке продукции США – это необходимо в силу регионализма, совместимости и интеграции. Прекрасным примером этого является совместное приобретение систем HIMARS всеми странами Балтии, отмечается в сообщении министерства.

Часть средств закупается на основе фондов поддержки США, что создает возможности для более быстрого развития обороноспособностей, обеспечения выполнения требований НАТО, соблюдения общих стандартов НАТО и США, а также доступа к опыту партнеров. Приобретения из США обеспечивают возможность быстрого получения дополнительного оборудования в критических условиях, а также наличие уже обученного персонала для использования этого оборудования.