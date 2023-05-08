"Мы выделяем четверть нашего оборонного бюджета на модернизацию Литовской армии. При финансовой поддержке США через различные фонды мы можем сделать еще больше. Мы благодарны DSCA за помощь в ускорении процедуры подписания контракта по HIMARS, "Switchblade" и JLTV в прошлом году. В связи со сложной ситуацией с безопасностью в регионе сейчас мы просим, чтобы поставки к нам не задерживались, а по возможности даже ускорились. Для нас это очень важно", - сказал министр А. Анушаускас.
По данным министерства, стоимость планируемых приобретений Литвы у США достигает 1,3 млрд. долларов. Литва является крупнейшим покупателем продукции США среди стран Балтии, и соседние страны также призываются к закупке продукции США – это необходимо в силу регионализма, совместимости и интеграции. Прекрасным примером этого является совместное приобретение систем HIMARS всеми странами Балтии, отмечается в сообщении министерства.
Часть средств закупается на основе фондов поддержки США, что создает возможности для более быстрого развития обороноспособностей, обеспечения выполнения требований НАТО, соблюдения общих стандартов НАТО и США, а также доступа к опыту партнеров. Приобретения из США обеспечивают возможность быстрого получения дополнительного оборудования в критических условиях, а также наличие уже обученного персонала для использования этого оборудования.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Ekspertai – apie elektromobilių plėtrą Lietuvoje: kiek gali kainuoti krauti automobilį savo privačioje ir viešoje stotelėje paaiškino, kokią paramą galima gauti (3)
TOP новостей
Минфин представил усовершенствованную налоговую систему
Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте 8 мая...
Эфир Delfi: День памяти и победы во Второй мировой, контрнаступление, "рашизм", коронация Карла III
Минувшая ночь сопровождалась массированными...
Рынок аренды жилья в Литве ждут перемены: отмена бизнес-удостоверений и льгот
Минфин Литвы представил пакет поправок к налоговой...
Муниципалитет услышал жителей Вильнюса: восстановят ширину сужаемой улицы
Перемены на столичной ул. Салтонишкю вызвали волну...
"Поэт", потому что Пушкин. Рассказ мамы воина, погибшего в Бахмуте
В детстве лепил из пластилина, в подростковом возрасте...