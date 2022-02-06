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Министр обороны заявил, что в Литву могут быть отправлены дополнительные военные из Германии.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сейчас идут переговоры. Это очень важное сообщение для Литвы и часть усиления политики сдерживания", — сообщил в воскресенье Арвидас Анушаускас на своей странице в Facebook.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в воскресенье медиагруппе Funke, что Германия не исключает возможности размещения в Литве дополнительного военного контингента.

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"В принципе, дополнительные силы в качестве подкрепления имеются, и мы сейчас разговариваем с Литвой, чтобы выяснить, что конкретно было бы уместным в этом плане", — сказала она.

Министр отметил, что Германия "уже вносит важный вклад" в обеспечение безопасности Литвы, возглавляя боевую группу НАТО.

В составе сил фронта НАТО в Литве служат около 1,2 тысячи солдат, большинство из них немцы, которые возглавляют боевую группу батальона, дислоцированную в Рукле. Германия до сих пор была единственной страной ЕС, возглавлявшей боевую группу НАТО.

Боевая группа батальона сил фронта НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года.

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