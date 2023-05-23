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В понедельник министр обороны Арвидас Анушаускас в Варшаве, столице Польши, принял участие во встрече министров обороны стран Северной Европы. Министры обсудили текущую ситуацию с региональной безопасностью, восприятие угроз и вызовов безопасности Северо-Восточной Европы, поддержку Украины, сообщает Минобороны.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© ELTA / Marius Morkevičius

"Россия представляет собой прямую угрозу безопасности, стабильности и процветанию всего евроатлантического пространства. Страны Северной группы единодушны во мнении, что очень важно оказание дальнейшей военной помощи Украине в борьбе с незаконной и жестокой российской агрессией ", - сказал А. Анушаускас.

Участники встречи подчеркнули важность саммита НАТО в Вильнюсе. Министры поделились своими национальными позициями и ожиданиями. По словам А. Анушаускаса, все страны Северной группы надеются, что в Вильнюсе будут приняты решения, укрепляющие региональную безопасность за счет дальнейшего совершенствования позиций сдерживания и обороны союзников.

Во встречах Северной группы участвуют министры обороны Дании, Эстонии, Исландии, Соединенного Королевства, Латвии, Польши, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Германии, Финляндии и Швеции. Целью этих встреч является обсуждение общих интересов. Группа стран Северной Европы дополняет другие литовские двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества в сфере обороны, напоминает пресс-служба министерства.

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