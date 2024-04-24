Министр обороны пригласил Швецию примкнуть к миссии воздушной полиции в Литве

В пресс-релизе МИДа указывается, что в ходе встречи со шведскими коллегами Л. Кащюнас также подчеркнул решимость Литвы инвестировать в свою оборону, принимать своевременные и важные для безопасности страны решения, выучить уроки, преподанные войной в Украине , а также уделять больше внимания новым технологиям – беспилотникам или оборудованию по противодействию беспилотникам.

"В июле Нидерланды разместят свои системы Patriot в Литве, и это хорошее начало для реализации ротационной модели", – подчеркнул Л. Кащюнас, попросив Швецию также рассмотреть такую ​​возможность.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны (Минобороны), на встрече с министром обороны Швеции Полом Юнсоном и министром гражданской обороны Карлом-Оскаром Болином Л. Кащюнас подчеркнул стремление Литвы сделать ротационную модель ПВО постоянной деятельностью НАТО.

Министр отметил, что Швеция, страна региона Балтийского моря, а теперь и новый член НАТО, чрезвычайно важна для оборонной архитектуры альянса.

"Операции в Балтийском море будут очень важны для защиты наших морских портов, обеспечения подкрепления по морским линиям сообщения, подавления мощностей в Калининграде. Балтийское море является естественным продолжением зоны наших наземных операций. Мы хотим, чтобы оперативная зона Балтийского региона с Балтийским морем оставалась целостной и неделимой", – цитируется в докладе Л. Кащюнас.

По его словам, Литве было бы полезно, если бы ВМС Швеции могли поделиться хорошим опытом по созданию элементов береговой обороны: минирование в море, подготовка инженерных прибрежных заграждений, направление кораблей в море.