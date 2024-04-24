Министр обороны пригласил Швецию примкнуть к миссии воздушной полиции в Литве

Как сообщили в Министерстве национальной обороны (Минобороны), на встрече с министром обороны Швеции Полом Юнсоном и министром гражданской обороны Карлом-Оскаром Болином Л. Кащюнас подчеркнул стремление Литвы сделать ротационную модель ПВО постоянной деятельностью НАТО.
"В июле Нидерланды разместят свои системы Patriot в Литве, и это хорошее начало для реализации ротационной модели", – подчеркнул Л. Кащюнас, попросив Швецию также рассмотреть такую возможность.
В пресс-релизе МИДа указывается, что в ходе встречи со шведскими коллегами Л. Кащюнас также подчеркнул решимость Литвы инвестировать в свою оборону, принимать своевременные и важные для безопасности страны решения, выучить уроки, преподанные войной в Украине, а также уделять больше внимания новым технологиям – беспилотникам или оборудованию по противодействию беспилотникам.
Министр отметил, что Швеция, страна региона Балтийского моря, а теперь и новый член НАТО, чрезвычайно важна для оборонной архитектуры альянса.
"Операции в Балтийском море будут очень важны для защиты наших морских портов, обеспечения подкрепления по морским линиям сообщения, подавления мощностей в Калининграде. Балтийское море является естественным продолжением зоны наших наземных операций. Мы хотим, чтобы оперативная зона Балтийского региона с Балтийским морем оставалась целостной и неделимой", – цитируется в докладе Л. Кащюнас.
По его словам, Литве было бы полезно, если бы ВМС Швеции могли поделиться хорошим опытом по созданию элементов береговой обороны: минирование в море, подготовка инженерных прибрежных заграждений, направление кораблей в море.
В ходе встречи обсуждались возможные совместные учения, отработка навыков, а также сотрудничество в сфере ПВО, растущая потребность Европы в вооружении и боеприпасах, помощь Украине и вызовы безопасности в регионе.
В Швеции министр национальной обороны также встретился с председателем и членами комитета по иностранным делам парламента страны, представителями оборонной промышленности и принял участие в мероприятии Road to NATO‘s Washington Summit: The Future of Nordic-Baltic Allies.