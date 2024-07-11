2024.07.11 10:39

Министр обороны предложил Нидерландам размещать систему Patriot в Литве на регулярной основе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos „Patriot“ atvykimas į Lietuvą
Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos „Patriot“ atvykimas į Lietuvą
ФОТО: Matas Baranauskas | Elta

Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас предложил Нидерландам регулярно организовывать учения в Литве с размещением ЗРК Patriot.

„В настоящее время Нидерланды разместили в Литве для учений систему ПВО Patriot. Это является прочной основой для скорейшего внедрения ротационной модели противовоздушной обороны НАТО в Литве, а также посылает союзникам убедительный сигнал присоединиться к ней. Поэтому я предложил Нидерландам регулярно организовывать подобные учения в Литве“, – написал министр в своем аккаунте в Facebook.

По словам министра, свой вклад в укрепление передовой обороны региона продолжит вносить и Чехия.

Планируется, что к 2028 г. Чехия разместит в Литве около полутора сотен военнослужащих для миссии ПВО НАТО.

„Министр обороны Чехии заверил, что Чехия продолжит участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии и в передовой боевой группе НАТО в Литве, отправив с этой целью 150 военнослужащих к 2028 г.“, – отметил он.

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