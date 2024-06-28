Министр обороны: предложение по кассетным боеприпасам поступит в Сейм в июле

„В среду – правительство. Потом президент, внесение в Сейм 11 июля. Тогда, конечно, механизмы позволят это сделать очень срочно, потому что это жизненный интерес. На этой сессии Сейма принять (решение) о выходе из конвенции, которая ограничивает наши возможности“, - в пятницу в Сейме журналистам сказал Л. Кащюнас.
Глава Министерства обороны уверяет, что Вильнюс проконсультировался по этому вопросу с зарубежными партнерами.
„Мы уже проинформировали некоторых наших партнеров, что, возможно, примем такое решение и сделаем это, потому что понимаем, что могут быть реакции. Но мы действительно хотим сказать, что это просто необходимость“, - пояснил он.
Л. Кащюнас заверил, что этот вопрос согласован с Офисом президента. Он не сомневался, что необходимая поддержка будет получена и в Сейме – для денонсации конвенции необходима поддержка как минимум 85 членов Сейма.
Г. Ландсбергис говорит, что никаких комментариев от зарубежных партнеров по этому поводу не поступало
В свою очередь министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Литва пока не получала комментариев от международных партнеров относительно планов денонсировать конвенцию. Скорее, отмечает он, возникают вопросы. Однако, подчеркивает он, Вильнюс четко аргументирует свои позиции, поэтому в принципе такие шаги понятны.
„Мы не услышали каких-либо больших замечаний от партнеров. (...) Я просто хочу подчеркнуть, что мы придерживались позиции максимальной прозрачности и (стремились – ELTA) максимально подробно объяснить мотивы и аргументы, почему мы намерены это сделать. И нас понимают“, - добавил он.
Правительству будет предложено денонсировать конвенцию, запрещающую применение кассетных боеприпасов. Такой проект постановления Правительства зарегистрировало в пятницу Министерство обороны. Отмечается, что документ в настоящее время согласовывается с ответственными структурами.
Как отмечает Минобороны, денонсировать конвенцию имеет смысл, поскольку с 2010 года, когда Литва ратифицировала вышеупомянутый документ, угрозы национальной безопасности принципиально изменились. Отмечается, что большинство стран-соседей региона не являются участниками конвенции – из граничащих с Россией стран на данный момент конвенции придерживаются только Литва и Норвегия.
„Кроме того, война России против Украины показала, что чрезвычайно сложно эффективно изменить использование кассетных боеприпасов и их защитную мощь, чтобы противостоять крупномасштабному нападению“, - указывает министерство.
Сейм Литвы ратифицировал конвенцию, запрещающую использование кассетных боеприпасов, в декабре 2010 года. Парламенту также предстоит принять окончательное решение о выходе из конвенции.
В августе прошлого года министр обороны Арвидас Анушаускас публично выразил надежду на то, что Литва выйдет из Конвенции Осло, запрещающей применение кассетных боеприпасов. По оценке Минобороны, Литве „необходимо заново оценить положения этой конвенции в целях национальной безопасности“, поскольку с момента присоединения Литвы к конвенции ситуация с безопасностью существенно ухудшилась.
На этой неделе министр обороны Лауринас Кащюнас заверил журналистов, что вопрос выхода из конвенции должен быть решен до конца срока полномочий нынешнего Сейма.
Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, которые разрываются на множество суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы обычно детонируют при контакте с твердым основанием, однако влажное или мягкое покрытие останавливает это. Такая взрывчатка может взорваться, если на нее наступить или взять ее в руки. По этой причине данный тип боеприпасов представляет опасность для гражданского населения.