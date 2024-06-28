Министр обороны: предложение по кассетным боеприпасам поступит в Сейм в июле

„В среду – правительство. Потом президент, внесение в Сейм 11 июля. Тогда, конечно, механизмы позволят это сделать очень срочно, потому что это жизненный интерес. На этой сессии Сейма принять (решение) о выходе из конвенции, которая ограничивает наши возможности“, - в пятницу в Сейме журналистам сказал Л. Кащюнас.

Глава Министерства обороны уверяет, что Вильнюс проконсультировался по этому вопросу с зарубежными партнерами.

„Мы уже проинформировали некоторых наших партнеров, что, возможно, примем такое решение и сделаем это, потому что понимаем, что могут быть реакции. Но мы действительно хотим сказать, что это просто необходимость“, - пояснил он.