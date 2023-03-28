"Появление таких группировок означает, что идет подготовка к возможной нестабильности в России, если В. Путин вдруг исчезнет и придется отстаивать свои интересы. Я имею в виду не воевать с Украиной, а воевать друг с другом внутри страны", - заявил в понедельник LRT А. Анушаускас.
С другой стороны, соглашается министр, может быть и так, что Кремль целенаправленно пытается послать пугающие сигналы окружающим государствам, что якобы свержение нынешнего режима будет означать лишь еще большую незащищенность и геополитическую неопределенность. Однако, как отмечает министр, такие опасения конструировались еще со времен распада Советского Союза.
"В 1990-1991 годах и в Литве многие говорили, что не надо делать тот или иной шаг, потому что нам нужна стабильность Советского Союза, поэтому пожертвуйте своим стремлением к независимости ради этой стабильности. Теперь та же дилемма – пожертвуйте Украиной, но вместо этого будет стабильной Россия В. Путина. Но нужна ли нам такая Россия, такой агрессивный сосед? В этом случае я думаю, что такой сосед Европе тоже не нужен", - сказал А. Анушаускас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Daržovė, apie kurios naudą žino retas: saugo nuo vėžio, palaiko sveikas kepenis, širdį ir žarnyną, netgi padeda mesti svorį receptas puikiai tiks ir Velykų stalui
TOP новостей
Новая налоговая реформа в Литве: ее хотят принять не те, кто разрабатывал
Против представленной налоговой реформы восстали...
В Литву возвращается зима, прогнозируют даже метель
Во вторник Литва окажется в зоне действия низкого...
Экономист Центробанка Литвы: цены на жилье все еще немного завышены
Годовой темп роста цен на жилье в четвертом квартале...
Вниманию водителей: с апреля начнут действовать новые радары
Уже совсем скоро в столице Литвы уберут знаки о...
Советник президента об ограничениях для россиян и белорусов: во время войны это необходимо
Главный советник президента Гитанаса Науседы по...