"Появление таких группировок означает, что идет подготовка к возможной нестабильности в России, если В. Путин вдруг исчезнет и придется отстаивать свои интересы. Я имею в виду не воевать с Украиной, а воевать друг с другом внутри страны", - заявил в понедельник LRT А. Анушаускас.

С другой стороны, соглашается министр, может быть и так, что Кремль целенаправленно пытается послать пугающие сигналы окружающим государствам, что якобы свержение нынешнего режима будет означать лишь еще большую незащищенность и геополитическую неопределенность. Однако, как отмечает министр, такие опасения конструировались еще со времен распада Советского Союза.

"В 1990-1991 годах и в Литве многие говорили, что не надо делать тот или иной шаг, потому что нам нужна стабильность Советского Союза, поэтому пожертвуйте своим стремлением к независимости ради этой стабильности. Теперь та же дилемма – пожертвуйте Украиной, но вместо этого будет стабильной Россия В. Путина. Но нужна ли нам такая Россия, такой агрессивный сосед? В этом случае я думаю, что такой сосед Европе тоже не нужен", - сказал А. Анушаускас.