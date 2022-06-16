Министр обороны: поставки оружия Украине - ключ к ее победе в войне с Россией

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду призвал союзников по НАТО продолжать поставки вооружений Украине, и заявил, что это является ключом к победе воюющей против российского вторжения страны.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом он сказал в Брюсселе на встрече группы НАТО по координации помощи Украине.

"Украина воюет за безопасность всего региона, поэтому общими усилиями мы должны стремиться как можно скорее завершить войну в Украине. Надежная и долгосрочная помощь, поставки оружия - это ключ, если мы хотим победы Украины", - в пресс-релизе отметил А. Анушаускас.

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Он также обратил внимание на роль НАТО в разминировании территории Украины и организации обучения военных. "Очевидно, что эта война потребует нашей долгосрочной помощи, потому у нас у всех должны быть "обязательства перед Украиной", - добавил министр.

Литва уже передала Украине в рамках военной помощи военные грузовики, внедорожники для работ по разминированию, противовоздушное и противотанковое оружие, минометы и др. на сумму около 115 млн евро, по данным министерства обороны.

Литва также обучает украинских военных пользоваться западным вооружением.

Встречу группы по координации помощи Украине инициировали США, в ней также приняли участие Австралия и Япония. Встреча предшествовала саммиту министров обороны НАТО.

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