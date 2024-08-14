Министр обороны после встречи с Зеленским: Россия перебрасывает военных из Калининграда

Сайт Politico.eu, цитируя представителя Украинской армии, писал, что Москва вывела „сравнительно небольшое“ число военных для защиты Курска. В статье упоминают Кащюнаса, который сказал, что был замечен вывод войск из Калининграда.
„Точно – без подробностей. Но сам принцип таков,что им нужны ресурсы, и это естественно, они их привлекают из других мест“, – сказал Delfi министр.
Во вторник сообщали, что Россия выслала своих военных из Калининградской области в Курскую область. Это происходит на фоне боев в регионе. Об этом сообщил RBC-Украина, ссылаясь на заявления Кащюнаса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
„Мы видим, что они (россияне) передислоцируют свою армию из Калининграда в Курск.И я говорю жителям Литвы: посмотрите, как украинцы воюют за вас, из-за их борьбы россияне вынуждены выводить армию из Калининграда. Мы называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря отваге вашей армии“, – сказал министр.
Министр заметил, что украинцы воспрянули духом.
„Конечно, это связано с (Курском), они показывают, что они могут, и, если бы у них все сейчас было в руках – разное оружие и другие возможности, то они много могли бы сделать, вытесняя россиян со своей территории. И они так показывают, что „можно, только дайте средства. Дайте все, что эффективно“, и они это сделают. Это серьезная весть Западу“, – сказал Кащюнас.
„Факт, и все действия это доказывают, что они хотят занять как можно более крепкие позиции. Чтобы если с кем-то говорить, то с сильной позиции. Это очень логично, очень справедливо, для предварения попыток посадить за стол переговоров“, – продолжил он.
Министр не дал повода для сомнений в том, что Литва твердо поддерживает Украину.
Он также порадовался тому, что маневр украинцев на севере очень правильно оценивают на Западе.
„Я ничего не слышал о пересечении каких-либо красных линий. Реакции, мне кажется, были адекватными. Это первый шаг, а следующий – дать оружие, которое принесет больше эффекта“, – сказал Кащюнас.