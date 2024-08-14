2024.08.14 15:37

Министр обороны после встречи с Зеленским: Россия перебрасывает военных из Калининграда

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Kurskas
Kurskas
ФОТО: AFP / Scanpix

Украина продемонстрировала свою способность ведения операции в Курской области РФ, после чего в стране ощущается улучшение морального настроя. Это ясная весть Западу о том, что Украина может воевать, ей только нужны средства для этого, сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Сайт Politico.eu, цитируя представителя Украинской армии, писал, что Москва вывела „сравнительно небольшое“ число военных для защиты Курска. В статье упоминают Кащюнаса, который сказал, что был замечен вывод войск из Калининграда.

„Точно – без подробностей. Но сам принцип таков,что им нужны ресурсы, и это естественно, они их привлекают из других мест“, – сказал Delfi министр.

Во вторник сообщали, что Россия выслала своих военных из Калининградской области в Курскую область. Это происходит на фоне боев в регионе. Об этом сообщил RBC-Украина, ссылаясь на заявления Кащюнаса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

„Мы видим, что они (россияне) передислоцируют свою армию из Калининграда в Курск.И я говорю жителям Литвы: посмотрите, как украинцы воюют за вас, из-за их борьбы россияне вынуждены выводить армию из Калининграда. Мы называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря отваге вашей армии“, – сказал министр.

Laurynas Kasčiūnas

Министр заметил, что украинцы воспрянули духом.

„Конечно, это связано с (Курском), они показывают, что они могут, и, если бы у них все сейчас было в руках – разное оружие и другие возможности, то они много могли бы сделать, вытесняя россиян со своей территории. И они так показывают, что „можно, только дайте средства. Дайте все, что эффективно“, и они это сделают. Это серьезная весть Западу“, – сказал Кащюнас.

„Факт, и все действия это доказывают, что они хотят занять как можно более крепкие позиции. Чтобы если с кем-то говорить, то с сильной позиции. Это очень логично, очень справедливо, для предварения попыток посадить за стол переговоров“, – продолжил он.

Министр не дал повода для сомнений в том, что Литва твердо поддерживает Украину.

Он также порадовался тому, что маневр украинцев на севере очень правильно оценивают на Западе.

„Я ничего не слышал о пересечении каких-либо красных линий. Реакции, мне кажется, были адекватными. Это первый шаг, а следующий – дать оружие, которое принесет больше эффекта“, – сказал Кащюнас.

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