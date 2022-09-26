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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что после "референдумов" Россия может ввести военное положение на временно оккупированных территориях Украины, на границе России. Это, по словам министра, ограничило бы возможность россиян покинуть страну.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© ELTA / Marius Morkevičius

"Я думаю, что слухи о введении военного положения на приграничных территориях около границы с Украиной и в других местах, это не только слухи. Они могут ввести. Но, несмотря на то, что российские власти не соблюдают ни Конституцию РФ, ни законы, они все же учитывают буквы законов. По закону референдумы и любые другие опросы не могут проходить в условиях военного положения", – сказал 26 сентября Анушаускас.

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"Видимо, они к этому приурочивают. Когда закончатся – 27 сентября. Значит, 28 сентября будет введено военное положение. Или усиленный контроль в приграничной зоне", – прибавил он.

Напомним, что в минувшую среду Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил о частичной мобилизации. Эта новость вызвала беспорядки в стране – во время протестов задержаны тысячи человек.

По данным авиакомпаний и туристических бюро, в среду выяснилось, что на эту неделю уже раскуплены почти все билеты на самолеты из России. Люди бегут от мобилизации.

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