Министр обороны: планируется оснастить Литовскую армию FPV-дронами

„Мы приняли решение, поскольку FPV-дроны проходят украинские испытания и находятся на хорошем боевом уровне, закупить такие дроны для всей нашей армии, объединив Добровольческие силы Охраны края, Военную академию, Кадетский лицей им. генерала Повиласа Плехавичюса, чтобы создать определенную экосистему дронов“, – сообщил министр обороны во время мероприятия, состоявшегося в среду на полигоне генерала им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабрадском районе.

„В этом мире, где имеется преобразующая технология, нам нельзя отставать“, — добавил он.

Со своей стороны, в ходе мероприятия командующий армией Раймундас Вайкшнорас также призвал к восполнению недостаточности потенциала.