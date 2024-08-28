Министр обороны: планируется оснастить Литовскую армию FPV-дронами

„Мы приняли решение, поскольку FPV-дроны проходят украинские испытания и находятся на хорошем боевом уровне, закупить такие дроны для всей нашей армии, объединив Добровольческие силы Охраны края, Военную академию, Кадетский лицей им. генерала Повиласа Плехавичюса, чтобы создать определенную экосистему дронов“, – сообщил министр обороны во время мероприятия, состоявшегося в среду на полигоне генерала им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабрадском районе.
„В этом мире, где имеется преобразующая технология, нам нельзя отставать“, — добавил он.
Со своей стороны, в ходе мероприятия командующий армией Раймундас Вайкшнорас также призвал к восполнению недостаточности потенциала.
„Использование дронов в Литовской армии не является чем-то новым. Уже в течение ряда лет у нас были в основном разведывательные платформы. (...) Однако война в Украине показала, что эффективность дронов перешла на другой уровень, поэтому нам нельзя отставать“, – заявил Р. Вайкшнорас.
„Недостаточность потенциала необходимо восполнить. Речь идет не только о разведывательных дронах, но и о морских дронах. Мы постараемся охватить все направления. (...) Наличие дронов ничего не значит, нужно подготовить и людей. Нам необходимо создать тренировочную базу“, – подчеркнул он.
Командарм подчеркнул, что процесс интеграции беспилотников планируется постоянно расширять.
„В сухопутных войсках на каждый батальон планируется взвод дронов, на бригаду – рота. Позже, глядя на динамику современного боя, возможно, расширим используемость. Дроны — не серебряная пуля. Это – поддерживающий фактор, (...) однако дроны заполнят определенные окна возможностей, дыры“, – отметил Р. Вайкшнорас.
В конце июля правительство приняло решение выделить дополнительно 20 млн евро на закупку различных типов боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков.
В понедельник Агентство оборонных ресурсов сообщило о закупке партии боевых дронов у пяти литовских предприятий-производителей боевых дронов на сумму 8 млн евро с последующей их передачей Литовской армии и вооруженным силам Украины.