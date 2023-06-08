Во время Правительственного часа, состоявшегося в четверг в Сейме, староста Смешанной группы парламентариев Агне Ширинскене обратилась к премьер-министру Ингриде Шимоните с вопросом, намерена ли премьер что-то делать с уровнем владения иностранными языками у А. Анушаускаса. Политик сослалась на недавно привлекшее внимание СМИ и соцсетей видео с визита министра обороны в США.
"Как вы знаете, в соцсетях уже недели две-три гуляет видео, на котором министр демонстрирует действительно крайне скудное владение английским языком, когда не получается просто читать по бумажке", – сказала А. Ширинскене.
"Что вы планируете делать? Может составлен или будет составлен какой-то план обучения, план повышения квалификации для министра?" – спросила она у главы Правительства.
Отвечая на вопрос А. Ширинскене, премьер-министр заверила, что министр сам в состоянии оценить свои знания иностранных языков, поэтому она не намерена предпринимать никаких дополнительных шагов.
"Вы, как добропорядочная католичка, должны, однако, придерживаться той позиции, что критиковать других людей — особенно их физические свойства или какие-то личные способности, — неприлично даже когда сама прекрасно говоришь по-английски, не делаешь никаких ошибок в произношении и подобных вещей. Ничего не собираюсь делать. Я действительно верю, что министр сам может оценить уровень своих знаний и способностей, где ему надо совершенствоваться, и он это делает", – сказала премьер-министр, отвечая А. Ширинскене.
Между тем сам министр, отвечая на критику, заговорил по-английски.
"About my speech at the "Atlantic Council"– I was very tired after sleepless everynight, I said words slowly with difficulty (рус. Что касается моей речи на Atlantic Council – я был очень уставшим после бессонных ночей, поэтому произносил слова медленно, c трудом – ELTA)", – сказал A. Анушаускас.
"Я прекрасно знаю. После трех бессонных ночей я подумал, что быстро (говорю – ELTA). Да, я говорил очень медленно. Честно говоря, это был не лучший эпизод. Но простите, не вам меня учить, госпожа Ширинскене", — парировал консерватор коллеге из оппозиции.
Однако политик заверил, что совершенствует свои знания иностранного языка.
"Я работаю над этим", — добавил он.
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