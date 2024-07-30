2024.07.30 09:43

Министр обороны обсудит с местными жителями строительство завода Rheinmetall в Радвилишкском районе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
министр обороны Лауринас Кащюнас
министр обороны Лауринас Кащюнас
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Чтобы отреагировать на обеспокоенность общественности по поводу планируемого строительства завода боеприпасов немецкого гиганта военной промышленности Rheinmetall в Радвилишкском районе, министр обороны Лауринас Кащюнас во вторник планирует встретиться с жителями района и ответить на возникающие вопросы.

„Цель (встречи) – рассказать о территории с точки зрения безопасности, разъяснить жителям и ответить на возникающие вопросы, которые могут вызывать обеспокоенность“, - рассказала Elta представитель министра Эмиле Балодите.

Во встречах Л. Кащюнас примет участие вместе с представителями армии. Они пройдут в Байсогале, Шедуве и Радвилишкисе.

В середине июля Правительство одобрило предложение Министерства экономики и инноваций о том, чтобы заводу Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, который хочет построить Rheinmetall, был присвоен статус проекта, обеспечивающего непосредственные нужды государственной безопасности и обороны.

Это значит, что начать строительство завода можно будет без разрешения, его нужно будет получить до окончания строительства. Эти изменения еще в апреле одобрил и Сейм.

Они упрощают процедуры территориального планирования, формирования земельных участков и строительства, а также создают условия для начала деятельности оборонной промышленности в Литве в кратчайшие сроки.

В начале июня министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подписала с немецким гигантом военной промышленности Rheinmetall договор о его развитии в Литве. Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, проекту присвоен статус крупного.

Планируется, что инвестиции в завод боеприпасов составят более 180 млн евро и будет создано более 150 рабочих мест. Завод будет производить тысячи боеприпасов в год, часть из которых также будет использоваться для нужд Литовской армии.

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