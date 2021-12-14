Анушаскас сказал BNS, что на двухсторонней встрече с Ллойдом Остином в понедельник обсуждал возможности постоянного военного присутствия США в Литве.

"Позиции стран очень близки, фактически совпадают в вопросе того, что Украина испытывает большое давление, а Россия создает большую военную угрозу для этой страны и безопасности региона в целом. Мы говорили о помощи Украине. Мы говорили о постоянном присутствии военных США в Литве – мы обсуждали способ укрепления политики сдерживания", – сказал BNS министр.

"Возможно, в мировом масштабе это небольшие мощности, которые находятся в Литве, но мы также говорили об их постоянном присутствии, об укреплении и перспективах", - сказал он.

А. Анушаускас заявил, что пока не может поделиться конкретными планами.

Соединенные Штаты сейчас дислоцируют ротационные силы в Литве и странах Балтии.

Анушаускас и Остин также подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок.

По словам министра, это будет способствовать сотрудничеству в оборонной промышленности обеих стран, например, литовские компании смогут участвовать в публичных тендерах, объявленных в США, а также позволит совершать закупки между правительствами.

"Мы делаем это в Европе, но с США такого соглашения не было. Я считаю, что это очень важный момент", - сказал министр.

По его словам, давление Китая на Литву в связи с позицией последней в отношении Тайваня, также обсуждалось с секретарем по обороне США.

"В этом контексте сотрудничество в сфере обороны, вероятно, будет способствовать выходу наших компаний, которые находятся под давлением Китая, на американский рынок. Я имею в виду то, что Литва является своего рода лидером в области лазерных технологий. Мы надеемся, что это соглашение поможет литовским компаниям в США найти новых потенциальных покупателей", - сказал Анушаускас.

Министр обороны будет находиться в США до четверга.

США и другие союзники Киева в последние недели выражают обеспокоенность тем, что Россия концентрирует свои войска вдоль границ Украины и может планировать вторжение. США предупреждают о возможных санкциях против России, если она предпримет военные действия. Россия хочет получить от Запада заверения в том, что Украина не вступит в НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на прошлой неделе после совместной беседы между главами Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом, что Литва "может рассчитывать подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя в большей безопасности".