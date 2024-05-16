Министр обороны об участии Вайткуса в выборах: целью может быть создание откровенно пророссийской силы

"Думаю, что цель может заключаться в том, чтобы иметь действительно впервые в истории уже первую откровенно пророссийскую силу", – заявил Кащюнас в четверг в эфире Žinių radijas.
Министр отмечает, что до этого в Сейме не было откровенно пророссийских политических сил.
"У нас никогда не было откровенно пророссийской политической силы. Та или иная флиртовала, немного заигрывала и тому подобное, но все равно на стратегических уровнях не ставила под сомнение ни членство в НАТО, ни отношений с Россией, ни создание и концепцию армии. А сейчас совершенно открытая пророссийская пропаганда этого человека", – заявил министр.
Кащюнас подчеркивает, что появление такой политической силы в Сейме было бы выгодно для России.
"Это естественно, что наличие такой партии, преодолевающей 5%, было бы выгодно Кремлю. Поэтому, я думаю, теперь нам надо наблюдать за тем, как будет складываться алгоритм дальнейших действий (Вайткуса)", – подчеркнул он.
На заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду было принято решение запросить у Департамента государственной безопасности (ДГБ) оценку высказываний Вайткуса, баллотировавшегося на президентских выборах.