Министр обороны об участии Вайткуса в выборах: целью может быть создание откровенно пророссийской силы

"Думаю, что цель может заключаться в том, чтобы иметь действительно впервые в истории уже первую откровенно пророссийскую силу", – заявил Кащюнас в четверг в эфире Žinių radijas .

"У нас никогда не было откровенно пророссийской политической силы. Та или иная флиртовала, немного заигрывала и тому подобное, но все равно на стратегических уровнях не ставила под сомнение ни членство в НАТО, ни отношений с Россией, ни создание и концепцию армии. А сейчас совершенно открытая пророссийская пропаганда этого человека", – заявил министр.