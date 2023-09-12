Министр обороны об участии в президентских выборах: решение будет зависеть от многих факторов

 
ELTA
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Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас не скрывает, что подумывает о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Тем не менее министр не уточнил, какие факторы станут решающими при принятии решения об участии в выборах.

"В сентябре отделения завершат выдвижение, потом будет месяц на принятие решения", – заявил А. Анушаускас в интервью для TV3, отметив, что если его имя окажется среди кандидатов, выдвинутых отделениями партии консерваторов, то окончательное решение он примет в течение октября.

На данный момент А. Анушаускас заверил, что еще не принял решения относительно своего участия в президентских выборах.

"(Это будет зависеть – ELTA) от многих факторов, но я не буду их называть", – сказал министр.

ELTA напоминает, что 14-24 августа отделения СО-ХДЛ выдвигают возможных кандидатов для участия в президентских выборах. Позже кандидатов оценит Наблюдательный комитет консерваторов, а сами кандидаты должны будут принять решение относительно своего участия во внутренних выборах партии. Окончательные списки кандидатов должны быть утверждены Президиумом СО-ХДЛ в октябре.

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