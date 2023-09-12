Министр обороны об участии в президентских выборах: решение будет зависеть от многих факторов

"В сентябре отделения завершат выдвижение, потом будет месяц на принятие решения", – заявил А. Анушаускас в интервью для TV3, отметив, что если его имя окажется среди кандидатов, выдвинутых отделениями партии консерваторов, то окончательное решение он примет в течение октября.
На данный момент А. Анушаускас заверил, что еще не принял решения относительно своего участия в президентских выборах.
"(Это будет зависеть – ELTA) от многих факторов, но я не буду их называть", – сказал министр.
ELTA напоминает, что 14-24 августа отделения СО-ХДЛ выдвигают возможных кандидатов для участия в президентских выборах. Позже кандидатов оценит Наблюдательный комитет консерваторов, а сами кандидаты должны будут принять решение относительно своего участия во внутренних выборах партии. Окончательные списки кандидатов должны быть утверждены Президиумом СО-ХДЛ в октябре.