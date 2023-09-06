06 сентября 2023 г. 14:17

Министр обороны об отмене Россией военных учений "Запад": они заинтересованы в войне с Украиной

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас не удивлен тем, что Россия в этом году отменила крупные военные учения "Запад". По словам политика, Москва и раньше сталкивалась с нехваткой сил для проведения учений, поскольку, отметил он, все свои военные силы она мобилизует для войны в Украине.

"И раньше у них не было ни сил, ни возможностей для других учений.

Очевидно, что они мобилизуют со всех военных округов, со всех окраин все силы, всю бронетехнику – везут обратно в Украину, потому что их потери в Украине крупные. Несомненно, что их больше интересуют не учения "Запад", а судьба своей войны в Украине", – заявил А. Анушаускас журналистам в среду перед заседанием правительства.

По мнению министра, решение об отмене учений не означает, что уровень угроз в регионе коренным образом изменился.

Калининграде эти силы меняются, но мы знаем, в каких масштабах они выводятся, и в каких могут вводиться. Так что в этом случае уровень угроз радикально не меняется", – сказал он.

Из-за войны в Украине Россия в этом году отменила крупные военные учения "Запад".

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