Министр обороны об отмене Россией военных учений "Запад": они заинтересованы в войне с Украиной

"И раньше у них не было ни сил, ни возможностей для других учений.

Очевидно, что они мобилизуют со всех военных округов, со всех окраин все силы, всю бронетехнику – везут обратно в Украину, потому что их потери в Украине крупные. Несомненно, что их больше интересуют не учения "Запад", а судьба своей войны в Украине", – заявил А. Анушаускас журналистам в среду перед заседанием правительства.

По мнению министра, решение об отмене учений не означает, что уровень угроз в регионе коренным образом изменился.

"В Калининграде эти силы меняются, но мы знаем, в каких масштабах они выводятся, и в каких могут вводиться. Так что в этом случае уровень угроз радикально не меняется", – сказал он.