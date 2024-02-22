Министр обороны об активизации атак российских спецслужб: цель – раскол общества

"Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны в Украине. Раскол в соседних обществах, демонстрация того, на что они способны, а их государственные органы не в силах отражать такие гибридные атаки – это происходило и будет происходить постоянно", – заявил в четверг Анушаускас в эфире радиостанции Žinių radijas.