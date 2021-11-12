"Вовлечение России даже с небольшим десантом, выброшенным на Гожском полигоне недалеко от Литвы, является, я бы сказал, символическим политическим действием, в ответ на просьбу (Александра) Лукашенко и его демонстративное высказывание, что Россия окажет военную помощь", – сказал министр журналистам в пятницу после заседание Государственного совета по обороне.

По его словам, нынешняя активность России в Беларуси, например, ниже, чем летом, когда проходили военные учения "Запад - 2021".

И все же А. Анушаускас сказал, что военная активность России находится под наблюдением.

"Мы располагаем самой актуальной информацией", – сказал глава министерства.

"Если ситуация поменяется в корне, то, без сомнения, последует и реакция Литвы", – добавил он.

По его словам, ни Литва, ни Польша, ни другие страны Запада не заинтересованы в нагнетании кризиса.

"Единственный человек, который хочет нагнетать эту ситуацию – А. Лукашенко. (...) Именно режим А. Лукашенко везет людей к границам наших стран, закрыл их (...) с помощью вооруженных людей, контролирует этих людей в определенных местах скопления, не позволяет их оставить", – сказал А. Анушаускас.

"Так что нагнетание происходит с той стороны, без сомнения, с целью получения политических дивидендов, то есть того, чтобы ЕС или не предпринимал новые санкции в связи с таким агрессивным поведением или деятельностью, (...) или отменил прежние санкции", – добавил он.

Напряженность из-за нелегальной миграции, несколько месяцев мучающая граничащие с Беларусью страны, снова выросла на этой неделе, когда на границе с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов и часть их попыталась прорваться через границу.

Опасаясь подобного сценария, Литва на этой неделе ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов.

Литва и другие страны Запада говорят, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за введенные в ее отношении санкции из-за расправ с оппозицией, и называют это гибридной атакой режима А. Лукашенко.