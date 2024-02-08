Министр обороны Литвы: жилье для прибывающих военнослужащих немецкой бригады и членов их семей планируется арендовать

По его словам, по вопросам долгосрочной аренды поддерживается сотрудничество с девелоперами, также рассматриваются возможности передачи немцам уже разрабатываемых проектов.

По словам А. Анушаускаса, в Литву прибудут "тысячи" гражданских лиц из Германии, поэтому "потребность в этой инфраструктуре будет огромной".

"Лучшая модель — это аренда. Долгосрочная аренда всех кварталов и оказание услуг по обслуживанию в этих кварталах и прочее. Будет такая потребность. Может, не такая грандиозная, как была в самом начале, потому что немцы подсчитали количество прибывающих, оно меньше, чем планировалось вначале. Но это все равно тысячи гражданских", – заявил А. Анушаускас на конференции НИ "Core" в четверг.

"Аренда будет, ее сможем покрыть из собственных средств. Но нам нужны уже разрабатываемые проекты, которые не нужно заново чертить или сильно перечерчивать. Просто они уже должны были дойти до такой стадии", – сказал министр.