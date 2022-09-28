aA
Взрывы на газопроводе "Северный поток" выгодны подконтрольному Кремлю газовому гиганту "Газпром", заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© ELTA / Marius Morkevičius

"Я думаю, что то, что было зафиксировано, например, шведами — взрывы или какие-то другие явления, после расследования, думаю, станет ясно, что произошло. Однако очевидно, кому это выгодно, в первую очередь самому "Газпрому"", — заявил министр журналистам в среду в Вильнюсе.

На вопрос, будет ли усилена охрана терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Литве в результате этих инцидентов, министр подчеркнул, что такие объекты "всегда охраняются".

Статьи по теме:
"Шпигель": США предупреждали правительство Германии о возможных диверсиях против газопроводов в Балтийском море
Спикер Сейма Литвы: подрыв ниток "Северного потока" можно расценивать как предупреждение

Министр внутренних дел Агне Билотайте заверила, что на Клайпедском терминале СПГ применяются все меры безопасности, в том числе и под водой.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что этот инцидент "вероятно, является одним из самых серьезных инцидентов в Балтийском море", и, по его словам, Литва будет стремиться внести свой вклад в его расследование.

"Литва должна внести свой вклад в расследование, которое будет проходить в Дании, Швеции или где-либо еще, чтобы как можно скорее выяснить причины и установить виновных, если они есть. Конечно, наверное, не является большим секретом, что взоры многих стран и аналитиков устремлены в сторону Кремля", - сказал он.

После того, как сейсмологи сообщили о взрывах вблизи газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", европейские лидеры заявили во вторник, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводах, которые проходят из России в Европу по дну Балтийского моря, была диверсия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Причиной взрывов на газопроводах "СП" назвали диверсию

Причиной взрывов на обоих газопроводах "Северный...

Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу “Северный поток” дал течь сразу в трех местах

Обе нитки главного российского газопровода в Европу...

В Балтийском море фиксируются утечки на газопроводе Nord Stream 1

Два случая утечки газа установлены на газопроводе Nord...

TOP новостей

Представители сельского туризма: часть литовцев переманили поляки

Литовские предприниматели, ориентированные на...

Эфир Delfi: Лукашенко, Путин и мобилизация, Литва и белорусы - визовый вопрос

В студии Delfi - старший аналитик BISS Вадим Можейко....

Два Александра из "Азова". Что рассказывают родные погибших на "Азовстали" в Мариуполе украинских воинов

Почти три месяца ожесточенных боев с российскими...

Премьер Литвы: избиратели должны быть заинтересованы в том, чтобы госслужащие получали хорошую зарплату

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что реформа...

Российские туристы могут прилететь в Литву на самолете, почему этот коридор оставили открытым?

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...