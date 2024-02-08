Министр обороны Литвы выразил надежду, что Италия будет способствовать поставкам запчастей для Spartan

"Компания Leonardo хочет продлить срок поставок запчастей, но мы этого не хотим. Поэтому мы просим от Италии поддержки, чтобы запчасти для Spartan доставлялись в Литву вовремя", - сказал министр во время встречи с новым послом Италии в Литве Эмануэле де Мегрэ.

По словам А. Анушаускаса, сейчас с этой итальянской компанией ведутся переговоры о заключении нового договора на обслуживание Spartan.

Как сообщает Министерство обороны, в ходе встречи А. Анушаускас поблагодарил Италию за вклад в укрепление безопасности региона – как за активное участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, так и за выделение своих возможностей в Балтийском море и солдат в боевую группу передовых сил НАТО в Латвии.