Министр обороны Литвы выразил надежду, что Италия будет способствовать поставкам запчастей для Spartan

 
ELTA
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Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В четверг министр обороны Арвидас Анушаускас выразил надежду, что Италия будет способствовать поставкам запчастей для самолета Spartan. По словам министра, отечественная компания, у которой был приобретен самолет, хочет продлить сроки поставов.

"Компания Leonardo хочет продлить срок поставок запчастей, но мы этого не хотим. Поэтому мы просим от Италии поддержки, чтобы запчасти для Spartan доставлялись в Литву вовремя", - сказал министр во время встречи с новым послом Италии в Литве Эмануэле де Мегрэ.

По словам А. Анушаускаса, сейчас с этой итальянской компанией ведутся переговоры о заключении нового договора на обслуживание Spartan.

Как сообщает Министерство обороны, в ходе встречи А. Анушаускас поблагодарил Италию за вклад в укрепление безопасности региона – как за активное участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, так и за выделение своих возможностей в Балтийском море и солдат в боевую группу передовых сил НАТО в Латвии.

С Э. де Мегрэ министр также обсудил вопросы саммита НАТО в Вашингтоне, необходимость практической реализации ротационной модели ПВО НАТО и поддержку Украины.

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