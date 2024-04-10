Министр обороны Литвы встретился с Зеленским: обсудили вопросы поддержки Украины

"Мы говорили о нашей помощи Украине. (...) Я сказал, что мой план – уже в этом году удвоить поддержку с запланированных 66 млн евро", – сказал агентству Elta Л. Кащюнас.

Министр отметил, что во время встречи с В. Зеленским также обсуждались планы Литвы по оказанию Украине помощи боевыми беспилотниками.

"Я представил идею дроновой программы, с помощью которой мы запустим нашу промышленность и поддержим Украину. Вот такая новость с нашей стороны о постоянной и обязательной поддержке Украины", – сказал он.

В качестве министра национальной обороны Л. Кащюнас посещает Украину впервые.