Министр обороны Литвы встретился с президентом Украины: обсудили вопрос развития оборонной промышленности

„У меня была встреча с министром национальной обороны Литвы, мы обсудили развитие оборонной промышленности и приоритетные нужды обороны Украины. Мы благодарны Литве за поддержку с самых первых дней полномасштабного российского вторжения“, – написал В. Зеленский на своей странице в Facebook во вторник.
„Надеемся, что они и впредь будут поддерживать нас до конца и до нашей победы. Для нас это очень важно“, – подчеркнул он.
В августе Литва передаст Украине партию боевой техники, противодронные системы, транспортно-логистические средства, а также часть более старого вооружения, сообщило Министерство национальной обороны (Минобороны).
„Литва вскоре передаст Украине критически необходимые системы ПВО малой дальности, тем самым внеся свой вклад в возглавляемую ФРГ, США и Францией коалицию сил ПВО, в которой участвует и Литва. Мы также передадим и другую, ежедневно необходимую на поле боя военную технику, вооружение и системы“, – заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.
По данным Минобороны, всего Украине будут переданы 14 единиц бронетранспортеров М113, ЗРК малой дальности с ракетами, противодронные системы, индивидуальные подавители дронов, вездеходы с запчастями, грузовые прицепы, 20-тонные телескопические погрузчики, колесные погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые заряды, аксессуары к оружию и их части.