Министр обороны Литвы: военное присутствие США в регионе является незаменимым сдерживающим Россию фактором

„Сильное военное присутствие США в нашем регионе является незаменимым сдерживающим Россию фактором. Мы благодарны нашим союзникам за их постоянную поддержку в укреплении безопасности нашей страны и всего Альянса НАТО. Литва , четко понимая угрозу, исходящую от России, делает домашнюю работу, постоянно развивая свой оборонный потенциал“, - цитируется в сообщении Л. Кащюнас.

В ходе встречи с делегацией, возглавляемой конгрессменом Марком Келли, министр также представил шаги Литвы по укреплению обороноспособности, такие как развитие Балтийской линии обороны в стране с мерами контрмобильности, развитие возможностей дронов, оборонный бюджет Литвы, создание комендатур и т. д. Также было выражено ожидание, что Конгресс продолжит оказывать поддержку Балтийской инициативе по безопасности.