Министр обороны Литвы: военное присутствие США в регионе является незаменимым сдерживающим Россию фактором

„Сильное военное присутствие США в нашем регионе является незаменимым сдерживающим Россию фактором. Мы благодарны нашим союзникам за их постоянную поддержку в укреплении безопасности нашей страны и всего Альянса НАТО. Литва, четко понимая угрозу, исходящую от России, делает домашнюю работу, постоянно развивая свой оборонный потенциал“, - цитируется в сообщении Л. Кащюнас.
В ходе встречи с делегацией, возглавляемой конгрессменом Марком Келли, министр также представил шаги Литвы по укреплению обороноспособности, такие как развитие Балтийской линии обороны в стране с мерами контрмобильности, развитие возможностей дронов, оборонный бюджет Литвы, создание комендатур и т. д. Также было выражено ожидание, что Конгресс продолжит оказывать поддержку Балтийской инициативе по безопасности.
Со своей стороны, конгрессмены на встрече подчеркнули стратегическую важность инвестиций в страны Балтии и постоянного ротационного присутствия солдат в Литве для безопасности США.
Постоянное ротационное присутствие американских солдат в Литве является стратегически важным сдерживающим Россию фактором. С мая этого года в Пабраде дислоцируется 10-я ротационная воинская часть США. Тяжелые батальоны США в Литве меняются с 2019 года.
В этом году в рамках Балтийской инициативы по безопасности странам Балтии выделено 228 млн долларов США. Более 20 проц. новой военной техники и вооружения Литовской армии составляют приобретения из США.