"Мы благодарим США за лидерство и поддержку в обеспечении безопасности нашего региона в воздушном и морском пространствах. Не можем недооценивать Россию, она восстановится очень быстро, только значительное присутствие сил США в регионе сдержит Россию от очередного нападения", — сказал А. Анушаускас.

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На встрече с К. Дель Торо министр подчеркнул, что Литва следит за активностью российского флота в Балтийском море, а учения военно-морских сил США в Балтийском море и прибытие военных кораблей и подразделений морской пехоты США в Литву имеют особо важное значение для Литвы.

"Мы хотим и готовы принять еще больше ваших сил. Мы активно инвестируем в поддержку принимающей страны и необходимую инфраструктуру. Мы стремимся создать наилучшие условия для учений прибывающих солдат", — сказал А. Анушаускас, которого К. Дель Торо заверил, что активность флота США в Балтийском море будет только увеличиваться.

В разговоре с секретарем ВВС США Ф. Кендаллом министр попросил его о личной поддержке в укреплении ПВО восточной части НАТО, а также учащения учений ПВО в Литве.

"На саммите НАТО в Вильнюсе большое внимание будет уделяться практическому усилению противовоздушной обороны — мы добиваемся решений НАТО относительно размещения в регионе дополнительных сил противовоздушной обороны союзников. Мы просим вашей поддержки в принятии этих решений НАТО. Это станет очень четким сигналом о том, что воздушное пространство стран Балтии будет защищено от любой угрозы", — сказал министр.

А. Анушаускас подчеркнул, что в процессе создания всех условий, необходимых для большего присутствия США и других союзников в Литве, в настоящее время совершенствуется инфраструктура Шяуляйской авиабазы ВВС Литвы.