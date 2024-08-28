Министр обороны Литвы: в военные комендатуры уже зарегистрировались более 5 400 жителей

„Мы это кристаллизуем и во второй половине сентября представим план комендантской подготовки, график на полгода вперед, когда на обучение будут приглашены первые люди, зарегистрировавшиеся в комендатуры“, - сказал министр.

„Думаю, зарегистрировавшихся будет около 5,5 тыс. В сентябре посмотрим, не должны ли все зарегистрировавшиеся перейти по оборонным планам на другие функции. Если ты военнослужащий действующего запаса, зарегистрированный в комендатуре, то, видимо, ты все равно остаешься в активном резерве и твоя цель – готовиться помочь армии в случае необходимости“, - рассказал Elta Л. Кащюнас.

Хотя регистрация жителей заканчивается 31 августа, Л. Кащюнас уверяет, что возможность присоединиться к комендатура м планируется возобновить и в будущем году.

„Не будем забывать, что также потребуется пройти проверку здоровья – будет применяться упрощенный порядок, нужно будет соответствовать критериям Союза стрелков, потому что это не равно нагрузке профессиональной службы, и тогда мы будем делать все поэтапно“, - добавил он.

„Первые 70 человек будут приглашены на какой-нибудь полигон на несколько дней. Этих людей подготовят к комендантским функциям: борьба с диверсионными группами, блокпосты, охрана инфраструктуры, немного теории, практические действия“, - пояснил Л. Кащюнас.

„Посмотрим, как нам удастся освоить такое количество регистраций, но я думаю, что в следующем году можно будет возобновить регистрацию. Повторять это можно будет до тех пор, пока будут желающие и пока будет необходимость в создании тыловой системы“, - сказал министр.

„Потому что важно понимать – чем больше в обществе граждан, прошедших военную подготовку того или иного уровня интенсивности, тем больше людей не только знают свое место в планах обороны, а также появится больше людей, желающих защищать свою страну. Потому что связь между военной подготовкой и желанием защищать свою страну очень положительная и ее необходимо укреплять“, - подчеркнул он.