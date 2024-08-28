Министр обороны Литвы: в военные комендатуры уже зарегистрировались более 5 400 жителей

„Думаю, зарегистрировавшихся будет около 5,5 тыс. В сентябре посмотрим, не должны ли все зарегистрировавшиеся перейти по оборонным планам на другие функции. Если ты военнослужащий действующего запаса, зарегистрированный в комендатуре, то, видимо, ты все равно остаешься в активном резерве и твоя цель – готовиться помочь армии в случае необходимости“, - рассказал Elta Л. Кащюнас.
„Мы это кристаллизуем и во второй половине сентября представим план комендантской подготовки, график на полгода вперед, когда на обучение будут приглашены первые люди, зарегистрировавшиеся в комендатуры“, - сказал министр.
По словам Л. Кащюнаса, первое обучение лиц, зарегистрировавшихся в комендатуры, начнется в октябре.
„Первые 70 человек будут приглашены на какой-нибудь полигон на несколько дней. Этих людей подготовят к комендантским функциям: борьба с диверсионными группами, блокпосты, охрана инфраструктуры, немного теории, практические действия“, - пояснил Л. Кащюнас.
„Не будем забывать, что также потребуется пройти проверку здоровья – будет применяться упрощенный порядок, нужно будет соответствовать критериям Союза стрелков, потому что это не равно нагрузке профессиональной службы, и тогда мы будем делать все поэтапно“, - добавил он.
В будущем году регистрацию планируется возобновить
Хотя регистрация жителей заканчивается 31 августа, Л. Кащюнас уверяет, что возможность присоединиться к комендатурам планируется возобновить и в будущем году.
„Посмотрим, как нам удастся освоить такое количество регистраций, но я думаю, что в следующем году можно будет возобновить регистрацию. Повторять это можно будет до тех пор, пока будут желающие и пока будет необходимость в создании тыловой системы“, - сказал министр.
„Потому что важно понимать – чем больше в обществе граждан, прошедших военную подготовку того или иного уровня интенсивности, тем больше людей не только знают свое место в планах обороны, а также появится больше людей, желающих защищать свою страну. Потому что связь между военной подготовкой и желанием защищать свою страну очень положительная и ее необходимо укреплять“, - подчеркнул он.
ELTA напоминает, что согласно указу Министерства обороны (Минобороны), зарегистрировавшиеся лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур от 3 до 10 дней в году. В ходе учений планируется предоставить им оружие и экипировку.
В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие боевые навыки, будут участвовать в обороне своего города или района, охране важных объектов в жилой среде, контрольных постов, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, следить за территорией, бороться с незаконными вооруженными формированиями или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.
В мирное время комендантские части будут комплектоваться профессиональными военнослужащими, причисленными военнообязанными подготовленного резерва, комендантскими стрелками Союза стрелков и гражданскими лицами. В мирное время их военную подготовку будут обеспечивать Добровольческие силы охраны края (ДСОК).