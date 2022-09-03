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В связи с потоками нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Литву, было решено ускорить передачу автоматических винтовок G-36 Службе охраны государственной границы (СОГГ) Литвы. И пока поток мигрантов, пытающихся незаконно попасть в Литву, не уменьшится, помогать пограничникам по-прежнему будут дополнительные силы армии, сказал на пресс-конференции в пятницу министр охраны края Арвидас Анушаускас.
Министр обороны Литвы: в связи с интенсивным потоком нелегальных мигрантов пограничникам поможет армия
© DELFI / Andrius Ufartas

А. Анушаускас сообщил, что в ближайшее время литовская армия передаст СОГГ 500 автоматов G-36, передачу остальных 1187 единиц оружия планируется начать в декабре этого года.

Просьбу о передаче оружия СОГГ представил в июне этого года. Оружие приобретено на средства, выделенные Министерству охраны края для закупки оружия для СОГГ.

На пресс-конференции министр также подчеркнул, что до тех пор, пока фиксируется более интенсивный поток нелегальных мигрантов, помогать пограничникам будут дополнительные силы армии.

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