Министр обороны Литвы: в связи с интенсивным потоком нелегальных мигрантов пограничникам поможет армия

А. Анушаускас сообщил, что в ближайшее время литовская армия передаст СОГГ 500 автоматов G-36, передачу остальных 1187 единиц оружия планируется начать в декабре этого года.
Просьбу о передаче оружия СОГГ представил в июне этого года. Оружие приобретено на средства, выделенные Министерству охраны края для закупки оружия для СОГГ.
На пресс-конференции министр также подчеркнул, что до тех пор, пока фиксируется более интенсивный поток нелегальных мигрантов, помогать пограничникам будут дополнительные силы армии.
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