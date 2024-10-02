2024.10.02 16:17

Министр обороны Литвы: в метеозондах нет разведывательных устройств

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того как во вторник два метеозонда приземлились на военных территориях, министр обороны Лауринас Кащюнас продолжает заверять, что они не представляют угрозы безопасности страны.

„Все равно необходимо прояснить простую вещь, потому что уже появилась вводящая в заблуждение информация о том, что там есть какие-то навигационные механизмы, ничего подобного. Это случайные полеты“, - сказал в среду журналистам Л. Кащюнас, подчеркнув, что эти метеозонды не представляют угрозы.

„Это контрабанда. Никаких разведывательных устройств, никаких устройств, связанных с диверсиями, нет. В этом смысле будьте спокойны, они для этого не используются и практически не могут быть использованы“, - добавил он.

Критику политиков в адрес Министерства обороны и Министерства внутренних дел Л. Кащюнас связывает с выборами.

„Нет сомнений, что они используют это для выборов – это факт. Но другое дело, что нам нужно немного времени, чтобы адаптироваться и найти контрмеры“, - подчеркнул он.

Министр уверяет, что в случае необходимости принято решение об уничтожении метеозонда при его приближении к объектам критической инфраструктуры с использованием специальных средств, в том числе резиновых пуль.

По словам Л. Кащюнаса, для разрешения ситуации готовятся также законодательные изменения, которые предусматривают, чтобы сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) и Службы общественной безопасности (СОБ) могли уничтожать метеозонды. По словам министра, в ближайшие дни должны быть найдены решения по блокировке сигнала SIM-карт, установленных в метеозондах.

После того как во вторник на территории Алитусского батальона приземлился, как подозревается, метеозонд с контрабандой из Беларуси, Литовская армия утверждает, что в среду утром такой же инцидент наблюдался и на военной территории в Вильнюсском районе.

По словам главы СОГГ Рустама Любаева, подобные нарушения границы наблюдаются с апреля. Только в сентябре зафиксировано 250 случаев перевозки контрабанды посредством вышеупомянутых метеозондов. Однако, подчеркивает он, у пограничников нет полномочий и необходимого оружия для уничтожения подобных объектов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии