Министр обороны Литвы: в метеозондах нет разведывательных устройств

„Все равно необходимо прояснить простую вещь, потому что уже появилась вводящая в заблуждение информация о том, что там есть какие-то навигационные механизмы, ничего подобного. Это случайные полеты“, - сказал в среду журналистам Л. Кащюнас, подчеркнув, что эти метеозонды не представляют угрозы.
„Это контрабанда. Никаких разведывательных устройств, никаких устройств, связанных с диверсиями, нет. В этом смысле будьте спокойны, они для этого не используются и практически не могут быть использованы“, - добавил он.
Критику политиков в адрес Министерства обороны и Министерства внутренних дел Л. Кащюнас связывает с выборами.
„Нет сомнений, что они используют это для выборов – это факт. Но другое дело, что нам нужно немного времени, чтобы адаптироваться и найти контрмеры“, - подчеркнул он.
Министр уверяет, что в случае необходимости принято решение об уничтожении метеозонда при его приближении к объектам критической инфраструктуры с использованием специальных средств, в том числе резиновых пуль.
По словам Л. Кащюнаса, для разрешения ситуации готовятся также законодательные изменения, которые предусматривают, чтобы сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) и Службы общественной безопасности (СОБ) могли уничтожать метеозонды. По словам министра, в ближайшие дни должны быть найдены решения по блокировке сигнала SIM-карт, установленных в метеозондах.
После того как во вторник на территории Алитусского батальона приземлился, как подозревается, метеозонд с контрабандой из Беларуси, Литовская армия утверждает, что в среду утром такой же инцидент наблюдался и на военной территории в Вильнюсском районе.
По словам главы СОГГ Рустама Любаева, подобные нарушения границы наблюдаются с апреля. Только в сентябре зафиксировано 250 случаев перевозки контрабанды посредством вышеупомянутых метеозондов. Однако, подчеркивает он, у пограничников нет полномочий и необходимого оружия для уничтожения подобных объектов.