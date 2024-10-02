Министр обороны Литвы: в метеозондах нет разведывательных устройств

„Все равно необходимо прояснить простую вещь, потому что уже появилась вводящая в заблуждение информация о том, что там есть какие-то навигационные механизмы, ничего подобного. Это случайные полеты“, - сказал в среду журналистам Л. Кащюнас, подчеркнув, что эти метеозонды не представляют угрозы.

„Это контрабанда. Никаких разведывательных устройств, никаких устройств, связанных с диверсиями, нет. В этом смысле будьте спокойны, они для этого не используются и практически не могут быть использованы“, - добавил он.

Критику политиков в адрес Министерства обороны и Министерства внутренних дел Л. Кащюнас связывает с выборами.