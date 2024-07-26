Министр обороны Литвы: в этом году закупку дронов будет выделено еще 20 млн евро

Об этом министр сообщил в своем аккаунте в фейсбуке в пятницу утром после встречи с министром финансов Гинтаре Скайсте.

„(...) мы договорились, что в ближайшее время выделим на этот год дополнительно 20 млн евро на закупку различных типов боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков. Они будут переданы Вооруженным силам Литвы, включая добровольцев охраны края. Кроме того, средства пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов с учетом украинского опыта“, – написал Л. Кащюнас.