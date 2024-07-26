2024.07.26 13:04

Министр обороны Литвы: в этом году закупку дронов будет выделено еще 20 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Дрон
Дрон
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Оборонный бюджет Литвы в этом году будет увеличен еще на 20 млн евро, заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас. По его словам, дополнительные ассигнования будут направлены на закупку боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков.

Об этом министр сообщил в своем аккаунте в фейсбуке в пятницу утром после встречи с министром финансов Гинтаре Скайсте.

„(...) мы договорились, что в ближайшее время выделим на этот год дополнительно 20 млн евро на закупку различных типов боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков. Они будут переданы Вооруженным силам Литвы, включая добровольцев охраны края. Кроме того, средства пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов с учетом украинского опыта“, – написал Л. Кащюнас.

По словам главы Минобороны, дополнительные закупки позволят выйти на новый качественный уровень в процессе подготовки инструкторов дронов.

„Следующий шаг – интеграция беспилотных сил в структуры Литовской армии. Выбранную модель интеграции представим к сентябрю“, – сказал консерватор.

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