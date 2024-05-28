Министр обороны Литвы в Брюсселе принял участие в обсуждении вопросов обороны ЕС

Министр подчеркнул, что крайне важно укреплять европейскую оборонную промышленность, поскольку это общий интерес всех стран, что поможет не только поддерживать Украину, но и повысить ее обороноспособность.

ЕОА участвует в проведении совместных закупок 155-мм боеприпасов, координации требований и объединении потребностей. Сейчас Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем Европа и США поставляет их на Украину. Поэтому необходимы решения относительно Фонда помощи Украине и 8-го пакета поддержки Европейского фонда мира. Немаловажно и то, что удалось договориться об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов. По словам Л. Кащюнаса, эти доходы должны быть направлены на финансирование неотложных нужд Украины: систем ПВО, артиллерийских боеприпасов, беспилотников.