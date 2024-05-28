Министр обороны Литвы в Брюсселе принял участие в обсуждении вопросов обороны ЕС

В начале встречи состоялось заседание Руководящего совета Европейского оборонного агентства (ЕОА), которое помогает государствам-членам ЕС развивать военный потенциал и поддерживает проекты оборонного сотрудничества, на заседании был представлен обновленный долгосрочный обзор.
Министр подчеркнул, что крайне важно укреплять европейскую оборонную промышленность, поскольку это общий интерес всех стран, что поможет не только поддерживать Украину, но и повысить ее обороноспособность.
ЕОА участвует в проведении совместных закупок 155-мм боеприпасов, координации требований и объединении потребностей. Сейчас Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем Европа и США поставляет их на Украину. Поэтому необходимы решения относительно Фонда помощи Украине и 8-го пакета поддержки Европейского фонда мира. Немаловажно и то, что удалось договориться об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов. По словам Л. Кащюнаса, эти доходы должны быть направлены на финансирование неотложных нужд Украины: систем ПВО, артиллерийских боеприпасов, беспилотников.
На встрече министров обороны Совета иностранных дел Евросоюза министр обороны Литвы Л. Кащюнас также отметил, что Литва планирует подписать с Украиной соглашение о безопасности и ежегодно выделять 0,25 проц. ВВП на безопасность и оборону Украины.